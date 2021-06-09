Kardeşinden helallik isteyerek kayıplara karışan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde ortaya çıktı - Son Dakika

Bu kadarını düşman yapmaz! Hacer'in cenazesini gören aile, bir kez daha yıkıldı

Önceki gün gece saatlerinde Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddialara göre, kardeşi ile birlikte kumaş alım satım işi ile uğraşan 40 yaşındaki Murat Erven, kardeşinden helallik istedi. Helallik istedikten sonra Erven'den uzun süre haber alamadı.

BOŞ BİR ARAZİDE BULUNDU

Boş bir arazide bulunan ağaca kendini asarak yaşamına son veren Erven'i gören kardeşleri, asılı olduğu ipi çakmak ile yakarak indirdikten sonra caddeye kadar sırtlarında taşıdı.

PSİKOLOJİK PROBLEMLERİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Erven'in cansız bedeni Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, daha sonra Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi ve burada yapılan işlemlerin ardından ise Kayabaşı mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan, Murat Erven'in 2 aydır işsiz olduğu ve psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.