Kardeşinin kimliği ile yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kardeşinin kimliği ile yakalandı - Son Dakika

Kardeşinin kimliği ile yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kardeşinin kimlik bilgilerini kullanan şüpheli yakalandı.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kardeşinin kimlik bilgilerini kullanan şüpheli yakalandı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca 4 ayrı suçtan aranan R.K. isimli şahsın Altınova Mahallesi Fahri Ünlü Er Sokak mevkiinde bir çadıra geleceği ihbarı aldı. Harekete geçen Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Altınova Jandarma Karakol Komutanlığınca oluşturulan devriye timleri, bahse konu çadıra operasyon düzenlendi. Çadırda yapılan kontroller sırasında jandarma ekipleri, şahsın kimliğini göstermesini istedi. Ancak şahıs kimliğini göstermediği gibi kardeşinin kimlik bilgileri ile jandarmanın elinden kurtulmaya çalıştı. Fakat jandarmanın dikkati sayesinde Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alınan şahsın parmak izi kontrolü ile kimlik tespiti yapılarak şüpheli R.K. olduğu ortaya çıktı. R.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Altınova Mahallesi, Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:08 Kaynak: İHA
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