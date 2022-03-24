Kardeşlerim 45. Bölüm 2. Fragmanı | "Sen de en az benim kadar suçlusun" - Son Dakika
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Kardeşlerim 45. Bölüm 2. Fragmanı | "Sen de en az benim kadar suçlusun"

24.03.2022 10:43

Kardeşlerim 45. Bölüm 2. Fragmanı | Doğrular ve yanlışlar.

Kardeşlerim 45. Bölüm 2. Fragmanı | Doğrular ve yanlışlar...

#Kardeşlerim Her Cumartesi 20.00'de #atv 'de!

?Kardeşlerim kanalına abone olmak için; https://bit.ly/3oKfCa7

?atv resmi YouTube kanalına abone olmak için; https://bit.ly/2Pddn3r

Oyuncular:

Celil Nalçakan (Akif Atakul),

Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül),

Ahu Yağtu (Suzan),

Simge Selçuk (Nebahat),

Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye),

Aylin Akpınar (Emel),

Onur Seyit Yaran (Doruk Atakul),

Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Melis Minkari (Aybike), Eren Ören (Kaan).

#Kardeşlerim

#Asdor

#AyBer

#OğHar

#KadMel

#SüsÖm

#TolCem

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Cumartesi, Youtube, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Kardeşlerim 45. Bölüm 2. Fragmanı | 'Sen de en az benim kadar suçlusun' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kardeşlerim 45. Bölüm 2. Fragmanı | "Sen de en az benim kadar suçlusun" - Son Dakika
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