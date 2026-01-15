Kardiyovasküler Hastalıklar Avrupa'da Önde Gelen Ölüm Nedeni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kardiyovasküler Hastalıklar Avrupa'da Önde Gelen Ölüm Nedeni

15.01.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EMA, kardiyovasküler hastalıkların her yıl 1,7 milyon ölüme yol açtığını açıkladı.

Avrupa İlaç Kurumu (EMA), kardiyovasküler hastalıkların Avrupa'da önde gelen ölüm nedeni olmaya devam ettiğini ve her yıl 1,7 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açtığını bildirdi.

EMA, yıllık faaliyetleri hakkında basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan EMA Terapötik Alanlar Departmanı Başkanı Francesca Day, "Kardiyovasküler hastalıklar Avrupa'da önde gelen ölüm nedeni olmaya devam ediyor ve her yıl 1,7 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açıyor." bilgisini verdi.

Bu hastalıkların sakatlık, erken emeklilik ve işe devamsızlık gibi sorunlara yol açtığını belirten Day, bunun da yaşam kalitesini düşürdüğünü ve ortalama yaşam süresini azalttığını kaydetti.

Day, diğer taraftan istatistiklerin, risk faktörlerinin arttığını gösterdiğini vurgulayarak, "Yetişkinlerin yüzde 54'ü fazla kilolu. Her 3 gençten 1'i fazla kilolu veya obez. Nüfusun yüzde 25'inde hipertansiyon bulunuyor." dedi.

AB Komisyonu'nun yakın zamanda AB Güvenli Kalpler Planı'nı (EU Safe Hearts Planı) başlattığını anımsatan Day, EMA'nın sorumluluk alanı çerçevesinde planı destekleyeceğinin altını çizdi.

Day, diyabet tedavisi için geliştirilen ve obezite tedavisinde de kullanılan glukagon benzeri peptid-1 reseptör agonistleri (GLP-1'ler) adı verilen ilaç sınıfı hakkında da konuşarak, bu ilaç sınıfına kamu ilgisinin çok yüksek olmaya devam ettiğine dikkati çekti.

"Bu ilaçlar yaşam tarzı için kısa yol değildir." uyarısında bulunan Day, bunların uzun vadeli tedaviler olduğunu ve tıbbi gözetim gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kardiyovasküler Hastalıklar Avrupa'da Önde Gelen Ölüm Nedeni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner bembeyaz Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Rezan Epözdemir’den aylar sonra ilk görüntü Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü
Trabzonspor, İstanbulspor’a gol oldu yağdı Trabzonspor, İstanbulspor'a gol oldu yağdı
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Edson Alvarez’e ülkesinden talip çıktı Anında cevap verdi Edson Alvarez'e ülkesinden talip çıktı! Anında cevap verdi

17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 17:59:03. #7.11#
SON DAKİKA: Kardiyovasküler Hastalıklar Avrupa'da Önde Gelen Ölüm Nedeni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.