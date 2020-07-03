Karesi Belediyesi'nden esnafa 3 aylık kira desteği - Son Dakika

Karesi Belediyesi Meclisi Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almama kararı aldı.

Karesi Belediye Meclisi toplantısı, Karesi AVM Toplantı Salonu'nda Dinçer Okran başkanlığında yapıldı..

Meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edilen kararla Karesi Belediyesi mülkiyetinde kiracı olarak bulunan ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında iş yerlerini açamayan esnaftan kira almayacak.

Alınan karar göre, iş yerlerini açan ödeme zorluğu çeken esnaf, kira bedellerini de 3 aylık dönem boyunca ertelenen süre kadar gecikme zammı ve faiz uygulanmadan eşit taksitler halinde ödeyebilecek.

Karesi Belediyesi ayrıca faaliyeti durdurulan ve faaliyette bulunmayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetlerinin durdurulduğu dönemlere ait kısımları almayacak.