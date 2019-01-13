Son Dakika Haberleri: Kargaların Gökyüzündeki Dansı, İlgiyle İzlendi

Kargaların Gökyüzündeki Dansı, İlgiyle İzlendi

8 dakika önce

SİVAS'ta kent merkezi yakınlarındaki mesire alanında toplanan karga sürüsünün gökyüzündeki dansı ilgi çekti.

Kargaların Gökyüzündeki Dansı, İlgiyle İzlendi, System.String[]
SİVAS'ta kent merkezi yakınlarındaki mesire alanında toplanan karga sürüsünün gökyüzündeki dansı ilgi çekti. Kent merkezine 5 kilometre mesafede bulunan Paşabahçe mesire alanı, dün akşam bambaşka misafirlerini ağırladı. Havanın kararmaya başladığı saatlerde gökyüzünde beliren binlerce kargadan oluşan sürü, eşsiz bir dans gösterisi sundu. Zaman zaman mesire alanında bulunan ağaçlara tüneyip tekrar hareketlenen karga sürüsünün gökyüzündeki dansı bölgede bulunanların yoğun ilgisini çekti. Dakikalarca süren gökyüzündeki bu anları, mesire alanında bulunanlar da cep telefonları ile kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:09 Kaynak: DHA

Paşabahçe, Güncel
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