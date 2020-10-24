Kargo çalışanını darbederek ölümüne neden olan kişi tutuklandı - Son Dakika

Kargo çalışanını darbederek ölümüne neden olan kişi tutuklandı

24.10.2020 22:01
Kargo çalışanını darbederek ölümüne neden olan kişi tutuklandı, System.String[]

Çekmeköy'de kargosunu geç getirdiğini öne sürdüğü kargo çalışanını darbederek ölümüne neden olan şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Çekmeköy'de kargosunu geç getirdiğini öne sürdüğü kargo çalışanını darbederek ölümüne neden olan şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Bir kargo firmasında çalışan Mehmet Ali İbin'i kargo teslimatı sırasında darbederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Tayfun Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada nöbetçi savcıya çıkarılan şüpheli Tayfun Ş. ifadesinin alınmasının ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren Tayfun Ş, kız arkadaşı için ayakkabı siparişi verdiğini anlatarak, "1,5 hafta önce kargocu bizi arayarak, paketi şubeden almamız gerektiğini söyledi. Dükkanımın adresini tarif edip bırakmalarını istedim. Getirmediler. Tekrar kargocu ile görüştüm. Adresin eksik olduğunu söyledi. Ben de yine adresi tarif ettim. Ama kargocu küfürlü konuşmaya başladı. Bir kız arkadaşın, bir sen arıyorsun' dedi. Bunun üzerine 'tamam ben geliyorum' dedim." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine aracın yanına giderek şoföre paketinin olduğunu söylediği sırada kargocunun yanına geldiğini anlatan şüpheli Tayfun Ş, "Bana 'bak kargonun üstünde ne yazıyor. Sen kör müsün?' dedi. Ben de adresime ilişkin açıklamalar yaptım ama beni itekledi. Agresif davrandı. Kargoyu bana teslim ederken yine elimi itekleyince refleks olarak ben de bir tane vurdum. O da geri çekilince ayağı takıldı ve düştü. Kargo şoförü sara hastası olduğunu söyleyince alıp hastaneye götürdüm." şeklinde beyanda bulundu.

Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Tayfun Ş'nin, üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Anadolu Adalet Sarayı, Çekmeköy, Ceza, Sulh, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kargo çalışanını darbederek ölümüne neden olan kişi tutuklandı - Son Dakika

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