Karius çalışmalara başladı
39 dakika önce
Alman kaleci saha çalışmalarına başlarken bu durum teknik heyeti memnun etti.
Alman kaleci saha çalışmalarına başlarken bu durum teknik heyeti memnun etti.
Takımın diğer sakat isimlerinden Burak Yılmaz
ve Atiba Hutchinson
salonda çalışırken Şilili stoper Enzo Roco
ise koşu yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:39
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