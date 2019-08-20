Son Dakika Haberleri: Karius çalışmalara başladı
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Karius çalışmalara başladı

39 dakika önce

Alman kaleci saha çalışmalarına başlarken bu durum teknik heyeti memnun etti.

Karius çalışmalara başladı, System.String[]
Alman kaleci saha çalışmalarına başlarken bu durum teknik heyeti memnun etti.

Takımın diğer sakat isimlerinden Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson salonda çalışırken Şilili stoper Enzo Roco ise koşu yaptı.
Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz, Enzo Roco, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:39 
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