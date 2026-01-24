Karla Kaplı Başkale'de Domuzlar Mahalleye İndi - Son Dakika
Karla Kaplı Başkale'de Domuzlar Mahalleye İndi

24.01.2026 12:59
Başkale'de yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları, kırsal mahalle yakınlarında görüntülendi.

VAN'ın Başkale ilçesi havaların soğumasıyla yiyecek sıkıntısı çeken domuzlar kırsal mahalle yakınlarına indi. Domuz sürüsü, cep telefonuyla görüntülendi.

Başkale'de yoğun kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban domuzları, kırsal Özpınar Mahallesi yakınlarına indi. Sürü halinde gezen domuzlar, seyir halindeki aracın sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bir süre arıcın önünde koşan domuzlar daha sonra karlı bölgede gözden kayboldu.

Kaynak: DHA

