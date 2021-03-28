Karla kaplı yaylada sokak hayvanları besleniyor - Son Dakika

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bulunan Perşembe Yaylası'nda sokak hayvanları, hayvan sever vatandaşlar ve belediye ekiplerince besleniyor.

Ordu'nun en önemli turistik mekanlarından birisi olan bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda, mart ayının son günlerinde de karla kaplı beyaz güzelliğini korurken, sokak hayvanları da belediye ekipleri ile hayvan sever vatandaşlar tarafından besleniyor. Karla kaplı yaylada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli noktaları dolaşarak mama ve gıda takviyesi yapan ekipler, vatandaşlardan da destek alıyor. Aybastı Belediyesi ekipleri ile vatandaşlar, kısıtlama günlerinde yiyecek bulmakta daha çok güçlük çeken sokak hayvanları için vatandaşların duyarlı olmaları gerektiğini belirtiyor. - ORDU