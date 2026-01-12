Karla Kaplı Yolda Paletli Ambulansla Hasta Kurtarıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yolu kardan kapanan mezradaki hasta, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
Kozluca köyüne bağlı Kılkan mezrasında yaşayan kalp ve tansiyon hastası 50 yaşındaki A.K.A, aniden rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
İhbar üzerine, mezraya sağlık ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Karlı yollarda iş makinesi ve paletli ambulans desteğiyle ilerleyen ekipler, yaklaşık 2 saatlik yolculuk sonunda mezraya ulaştı.
Evinde ilk müdahalesi yapılan A.K.A, daha sonra paletli ambulansla Ovacık Devlet Hastanesine getirildi.
Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
