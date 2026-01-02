Karla Mücadele: Kanser Hastası Kadın Ambulansla Kurtarıldı - Son Dakika
Karla Mücadele: Kanser Hastası Kadın Ambulansla Kurtarıldı

Karla Mücadele: Kanser Hastası Kadın Ambulansla Kurtarıldı
02.01.2026 13:47
Tunceli'de yoğun kar nedeniyle yolu kapanan mezradaki kanser hastası kadın, ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezradaki kanser hastası kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kent genelinde bir süre etkili olan kar, bazı bölgelerde ulaşımı aksattı.

Mazgirt'e bağlı Alanyazı Palangör mezrasında yaşayan pankreas kanseri hastası 61 yaşındaki S.A. da yolların kapalı olması nedeniyle hastaneye gidemedi.

Bunun üzerine S.A'nın ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

Mezraya yönlendirilen sağlık ve İl Özel İdaresi ekipleri, karlı yolları aşarak hastanın bulunduğu eve ulaştı.

Daha sonra S.A, ambulansla evinden alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çemişgezek'te de karda mahsur kalan bir araç ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Tunceli, Güncel, Son Dakika

09:10
