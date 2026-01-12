Karla Mücadelede 24 Saat Faaliyet

(ANKARA)-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kış şartlarıyla mücadeleye ilişkin, "Karayolları Genel Müdürlüğümüz, 457 karla mücadele merkezi üzerinden 12 bin 866 makine ve ekipman ile 13 bin 607 personelle 7 gün 24 saat görev başında. Kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarımız aralıksız devam ederken, arıza ve kazalara da anında müdahale ediliyor." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nde kış şartlarıyla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlar kaydetti:

"Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezimizde; kış şartlarıyla mücadele çalışmalarımızı ve ülke genelindeki yol durumlarını değerlendirdik. Başta Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere birçok bölgemizde karla mücadele çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Karayolları Genel Müdürlüğümüz, 457 karla mücadele merkezi üzerinden 12 bin 866 makine ve ekipman ile 13 bin 607 personelle 7 gün 24 saat görev başında. Kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarımız aralıksız devam ederken, arıza ve kazalara da anında müdahale ediliyor. Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu kesimlerde, trafiğin güvenliği için bazı yollarımız geçici olarak ulaşıma kapatılabiliyor.

Yağışın ve tipinin etkisini azaltmasıyla birlikte bu güzergahlar ekiplerimizin çalışmaları sonucunda yeniden trafiğe açılıyor. Seyahat edecek sürücülerimizin, yola çıkmadan önce güzergah bilgilerini öğrenmeleri, kış lastiği kullanmaları ve araçlarında gerekli ekipmanları bulundurmaları hayati önem taşıyor. Havalimanlarımızda da kar ve buzlanmaya karşı tüm önlemlerimizi aldık. DHMİ bünyesinde 463 araç ve 800 personelimizle pist, apron ve taksi yollarında karla mücadele çalışmalarımız kesintisiz sürüyor. Uçuş emniyeti için operasyonlar planlı ve kontrollü şekilde yürütülüyor. Sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma ve emniyet güçlerimize teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza güvenli ve kazasız yolculuklar diliyorum."