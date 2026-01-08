Karlıova'da Eğitime Kar Ara

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda meydana gelebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçemizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 9 Ocak 2026 Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır."
