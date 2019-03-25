Son Dakika Haberleri: Karlıova'ya Kentsel Dönüşüm ve Doğal Gaz Müjdesi

Karlıova'ya Kentsel Dönüşüm ve Doğal Gaz Müjdesi

1 saat önce

Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, ilçeye doğal gaz, iki mahalleye de kentsel dönüşüm müjdesi verdi.

Karlıova'ya Kentsel Dönüşüm ve Doğal Gaz Müjdesi, System.String[]
Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, ilçeye doğal gaz, iki mahalleye de kentsel dönüşüm müjdesi verdi.


Bingöl yaptığı açıklamada, kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarda sona gelindiğini, ilk etapta Seyrantepe ile Kanireş mahallelerinin sakinlerinin taleplerini beklediğini, bu yıl içinde çalışmalara başlayarak doğal gaz getirileceğini söyledi.


Bingöl, vatandaşların daha uygun ortamlarda yaşamlarını sürdürmesi düşüncesiyle kentsel dönüşüm projesi kapsamında çalışmalara başladığını ifade ederek, "Yapılan görüşmeler sonucu taşımalı doğal gaz sistemi ile halkımız doğal gaz ile buluşacak." dedi.

Yaptıkları ve yapacakları tüm hizmetlerde öncelikle halkın görüşlerini dikkate aldıklarını dile getiren Bingöl, Seyrantepe ile Kanireş mahallelerinde tapu ve imar sorununu çözmek için çalışmaların başladığını dile getirdi.

Bingöl, kentsel dönüşümle ilgili bir yol haritası belirlemeleri gerektiğini anlatarak, mahalle sakinleri ile yapacakları istişare sonucunda talepleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunacaklarını aktardı.

Kentsel dönüşüm ile mahallelerin daha modern görünüme kavuşacağına inandığını ifade eden Bingöl, "Kış aylarında zorluk çeken vatandaşlarımıza bir müjde de doğal gaz için vermek istiyorum. İnşallah bu yıl için gerekli çalışmalara başlayarak en kısa zamanda ilçemizi doğal gaz ile buluşturmayı hedefliyoruz. Yapılacak olan bu hizmetler şimdiden ilçemize hayırlı olsun." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:48 Kaynak: AA

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