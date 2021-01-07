Andrey Karlov suikastı davası ertelendi - Son Dakika

Andrey Karlov suikastı davası ertelendi

07.01.2021 11:25
Andrey Karlov suikastı davası ertelendi, System.String[]

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 29 Ocak'a erteledi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 29 Ocak'a erteledi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanıklar Şahin Söğüt ve Vehbi Kürşad Akalın ile tutuksuz sanıklar ve bazı sanık avukatları katıldı. Diğer tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden SEGBİS ile bağlantı kuruldu. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması için söz verilen tutuklu sanık Vehbi Kürşad Akalın, avukatı Ayten İzmirli'nin gözaltına alındığını belirterek, bu süreçte avukatı ile görüşemedikleri için savunmasını hazırlayamadığını söyledi.

Avukat İzmirli, FETÖ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alındığını anımsattı. Soruşturma kapsamında bilgisayarına el konulduğunu, esasa ilişkin hazırladığı savunma metninin söz konusu bilgisayarda olduğunu ifade eden İzmirli, el konulan dijital materyallerin kendisine iade edilmesi halinde esasa ilişkin savunma yapacaklarını kaydetti. İzmirli, savunma için ek süre talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Şahin Söğüt de avukatı Adem Kaplan'ın FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandığını söyledi. Avukatının tutuklanması nedeniyle savunmasını hazırlayamadığını savunan Söğüt, ek süre talebinde bulundu. Söğüt'ün avukatı Kaplan, FETÖ üyeliği kapsamında gözaltına alındığını ve 3 ay boyunca tutuklu kaldığını belirterek, esasa ilişkin savunmasına hazırlık yapamadığını söyledi. Kaplan, "Şahin Söğüt tarafından şahsıma gönderilen belgelerin iade edilmesini talep ettim. Savcılığın soruşturma dosyasından belgeler geri verilirse savunma yapacağız" dedi.

Diğer sanıklar ve avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 29 Ocak'a erteledi. - ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara, Terör, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Andrey Karlov suikastı davası ertelendi - Son Dakika


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