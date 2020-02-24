Karnaval konvoyuna aracıyla dalan sürücü 30 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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Karnaval konvoyuna aracıyla dalan sürücü 30 kişiyi yaraladı

24 dakika önce

Almanya'nın Kassel kentinde düzenlenen karnavalda bir aracın karnaval konvoyuna dalması sonucu 30 kişi yaralandı.

Karnaval konvoyuna aracıyla dalan sürücü 30 kişiyi yaraladı, System.String[]

Almanya'nın Kassel kentinde düzenlenen karnavalda bir aracın karnaval konvoyuna dalması sonucu 30 kişi yaralandı.

Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan Kassel kentine30 km uzaktaki Waldeck-Frankenberg kasabasında düzenlenen karnavalda, bir araç karnaval konvoyuna dalarak 30 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Olayın ardından Hessen eyaletindeki diğer karnavalların iptal edildiği duyuruldu. Alman medyası 30 yaralı olduğunu belirtirken, yaralıların arasında çocukların da olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve helikopter sevk edildi. Kassel polisi, araç sürücüsünü gözaltına aldıklarını açıklarken, olayın görgü şahitleri ise aracın durmasına rağmen gaz vermeye devam ettiğini söyledi.

Rosenmontag karnavalı olarak düzenlenen eğlence 1823 yılında Köln'de gerçekleştirildi. O tarihten bu yana Rosenmontag Karnavalı'nda halk, değişik kostümlerle sokaklara çıkarak eğlence düzenliyor.

(İHA)

Almanya, Hessen, Kassel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:10 Kaynak: İHA
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