Karpuzlu\'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seyit Aydoğdu (24) idaresindeki motosiklet Karpuzlu'da trafik kazasına karıştı. Kazada ağır yaralanan Aydoğdu, ambulansla Karpuzlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydoğdu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aydoğdu'nun bugün Karpuzlu tekeler Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN