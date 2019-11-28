Son Dakika Haberleri: Kars 36 Spor, Torul Belediye Gençlikspor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor
Son Dakika Yaşam Kars 36 Spor, Torul Belediye Gençlikspor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Kars 36 Spor, Torul Belediye Gençlikspor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor

6 saat önce

Kars 36 Spor hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde konuk edeceği Torul Belediye Gençlik Spor karşılaması hazırlıklarını sürdürüyor.

Kars 36 Spor, Torul Belediye Gençlikspor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Kars 36 Spor hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde konuk edeceği Torul Belediye Gençlik Spor karşılaması hazırlıklarını sürdürüyor.


Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3. Grup Kars'ı temsil eden grup lideri yeşil beyazlı ekip hazırlıklarını Teknik Direktör Mersud Demiroviç, nezaretinde Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda sürdüren yeşil beyazlı ekipte, grup lideri olmanın heyecanı yaşanıyor.


Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadında çalışmalarına devam ettiklerini belirten Teknik Direktör Mersud Demiroviç, iyi bir çıkış yakaladıklarını ve bu çıkışı il yarı sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.


Bütün imkansızlıklara rağmen ligde lider olduklarını ifade eden Demiroviç, "Sezona iyi başladık denilemez. Ama geçen süre içerisinde toparladık ve kazanmaya başladık. Şuan grup lideriyiz. Bunu sürdürmek istiyoruz. Ben ve sporcularımda bunun bilincinde, hafta sonu kendi evimizde Torul belediye Gençlik Spor'u konuk edeceğiz. Bu karşılaşmadan da puanla ayrılacağımıza inanıyor. İnşallah ilk yarıyı kayıpsız bir şekilde lider olarak kapatırız" dedi.


Öte yandan 2019-2020 futbol sezonda 3. Lige çıkma hesapları yapılan Kars'ta, özellikle iş adamlarından destek bekleniyor. - KARS

Abamüslüm Güven, Torul, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:26 Kaynak: İHA
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