KARS Rögar çukuruna düşen atı güçlükle çıkardılar - Son Dakika

Rögar çukuruna düşen atı güçlükle çıkardılar

KARS'ta kapağı olmayan rögar çukuruna düşen at, güçlükle kepçe yardımıyla çıkarılabildi.

Merkeze bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde dün eski Anihan bölgesinde kapağı açık bırakılan ve içerisinde su akan rögar çukuruna at düştü. Atın sesini duyan vatandaşlar durumu Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekipler gelinceye kadar, vatandaşlar da atu kurtarabilmek için yoğun çaba harcadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, atı bulunduğu yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Atı düştüğü yerden çıkaramayan itfaiye ekipleri, belediyeden iş makinesi istedi. Bölgeye gelen iş makinesi kepçesiyle kuyunun ağzı genişletildi. Ekipler, kuyudaki atın gövdesine halat bağladı. İş makinesi yardımıyla halatın bağlı olduğu at, kuyudan çekilerek çıkartıldı. Kuyudan çıkarılan at, ayağa bir süre kalkamadı. Bir süre sura kendine gelen at, sahibine teslim edildi.