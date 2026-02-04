Kars'ta 18 Köy Yoluna Ulaşılamıyor

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 18 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Akyaka'da 3, Arpaçay'da 9, Digor'da 2 ve Susuz'da 4 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.