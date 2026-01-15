Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Kentte kar yağışının ardından etkili olan şiddetli rüzgar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkezde 5, ilçelerden Arpaçay'da 8, Sarıkamış'ta 4, Selim'de 4 ve Susuz'da 9 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kars'ta 30 Köy Yolu Kapalı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?