Kars'ta 32 Köy Yolu Kar Kaldırma Çalışmalarında

Kars'ta kar yağışı nedeniyle 32 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiliyor.
Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Arpaçay'da 13, Digor'da 4, Kağızman'da 3 ve Selim'de 12 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
