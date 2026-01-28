Kars'ta Domuz Sürüsü Karlı Arazide Görüntülendi

Kars'ın Akyaka ilçesinde karla kaplı arazide domuz sürüsü görüntülendi.
İlçede yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorluk çekiyor.
Küçük Durduran köyü yakınlarında yiyecek arayan domuz sürüsü, karlı arazide cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde, sürünün koşarak bölgeden uzaklaşması yer alıyor.
