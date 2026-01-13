Kars'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
Kars'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Kars\'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
13.01.2026 12:07
Kars'ta saman yüklü kamyonette 3 Afgan göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı.

Kars'ta saman yüklü kamyonetin kasasına gizlenmiş 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında şüpheli bir aracı takibe aldı. Iğdır Yolu'nda uygulama noktasında durdurulan 25 plakalı saman yüklü kamyonette arama yapıldı. Detaylı aramada saman balyaları arasında gizlenen Afganistan uyruklu 3 şahıs yakalandı. Yakalanan göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Ağrı Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Operasyon kapsamında "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alınan araç sürücüsü H.P., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, "Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç ile mücadelemiz etkin bir şekilde artarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Göçmen, Kars, Suç, Son Dakika

3-sayfa Kars'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

SON DAKİKA: Kars'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
