Kars'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

KARS'ta polisin düzenlediği 2 ayrı operasyonda, 2 ayrı otomobilin bagajlarında Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan organizatör şüphelisi 3 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında 2 ayrı operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 'öncü' ve 'artçı' şeklinde ilerleyen iki otomobil takibe alındı. Ardahan yolundaki İsmail Hakkı Alaca Bulvarı'nda durdurulmak istenen öncü aracın sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymadı. Polisin takibiyle araç, Digor ilçesinde durduruldu. Otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken, diğer araçta ise Afganistan uyruklu 1 düzensiz göçmen yakalandı.

BATTANİYE ALTINA GİZLEMİŞLER

Iğdır yolu üzerinde durdurulan bir otomobilin bagajında da battaniyenin altına gizlenmiş Afganistan uyruklu 1 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan organizatör şüphelileri H.G., M.T. ve Z.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.G. ve M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Z.D. 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan 2 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Haber: Volkan KARABAĞ/ KARS,