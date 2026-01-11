Kars'ta Kar Mahsur Kaldı

Kars'ta, kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan araç ve içindeki 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Yoğun tipi nedeniyle merkeze bağlı Tekneli köyü yolunda 3 kişi araçlarıyla mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmayla yol ulaşıma açılarak araç kurtarıldı.