Kars'ın Selim ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda kalan 2 araç kurtarıldı, 8 köy yolu da ulaşıma açıldı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kar yağışı nedeniyle Selim ilçesine bağlı 8 köy yolu ulaşıma kapandı, Akçakale yolunda 2 araç mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, 2 aracı kurtarıp ulaşıma kapalı köy yollarını açtı.
Son Dakika › Güncel › Kars'ta Kar Yağışı: Araç Kurtarıldı, Yollar Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?