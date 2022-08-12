Kars'ta mezarlık yangını: Vatandaşlar küreklerle müdahale etti - Son Dakika
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Kars'ta mezarlık yangını: Vatandaşlar küreklerle müdahale etti

12.08.2022 14:22

Kars'ta mezarlık yangını: Vatandaşlar küreklerle müdahale etti Kars'ta mezarlığı ateşe verdiler, otların ateş alarak yandığı mezarlıkta, vatandaşlara ait mezarların tahtaları yandı.

Kars'ta mezarlıkta otların ateş alması ile çıkan yangında mezarların tahtaları yandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa Karadağ Mezarlığı'nda örtü yangını çıktı. Kuruyan otların yanmasıyla bir anda alevlere teslim olan mezarlık, itfaiyeyi ve vatandaşları harekete geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, su ve kürek yardımıyla yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalarda yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında soğukta çalışmaları yapılırken, yangın sonucunda çok sayıda mezar zarar gördü.

Vatandaşlar, yangının iki kadının yakınlarının mezarının üzerindeki otları yakmasıyla başladığını ileri sürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KARS

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Kaynak: İHA

Bayrampaşa, İtfaiye, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta mezarlık yangını: Vatandaşlar küreklerle müdahale etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta mezarlık yangını: Vatandaşlar küreklerle müdahale etti - Son Dakika
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