Kars\'ta okula giden öğrencinin başına buz kütlesi düştü

Kars'ta okula gitmekte olan bir öğrencinin başına çatıdan kopan buz kütlesi düştü.

Olay, Şehitler Mahallesi'nde sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 katlı bir binanın çatı saçağında biriken buz kütlesi koparak, o sırada okula gitmekte olan bir öğrenciye isabet etti. Olayı gören vatandaşlar, hemen yaralanan çoğunun yardımına koştu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kafasına buz kütlesi düşen çocuğun hastanede tedavi altına alınan çocuğu durumunun ciddi olduğu öğrenildi. - KARS