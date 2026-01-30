Kars'ta Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kars'ta Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

30.01.2026 17:39
Cuma namazına giden 72 yaşındaki Arslan Uluçay, otomobilin çarpması sonucu hastanede hayatını kaybetti.

KARS'ta cuma namazına giderken yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı Arslan Uluçay (72), hastanede yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

Kaza, öğle saatlerinde Ali Gaffar Okkan Bulvarı'nda meydana geldi. Cuma namazına gitmek üzere evinden çıkan Arslan Uluçay, bulvarda yolun karşısına geçmek istediği sırada, C.B. yönetimindeki otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Uluçay, ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arslan Uluçay, hastanede yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobilin sürücüsü C.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ/ KARS,

Kaynak: DHA

