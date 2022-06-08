Kars'ta 'ruhsatsız silah' operasyonu - Son Dakika
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Kars'ta 'ruhsatsız silah' operasyonu

08.06.2022 11:28
Kars'ta 'ruhsatsız silah' operasyonu

KARS'ın Kağızman ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 5 ruhsatsız tüfek ele geçirildi; 3 şüpheli için de işlem yapıldı.

KARS'ın Kağızman ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 5 ruhsatsız tüfek ele geçirildi; 3 şüpheli için de işlem yapıldı.

Kazığman'da ihbarla harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 Haziran'da 5 şüphelinin adresinde arama yaptı. Ekipler, adreslerde ruhsatsız olduğu belirlenen 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Mavzer marka piyade tüfeği, 4 av tüfeği ve silahlara ait 4 şarjör ile 249 mühimmat ele geçirdi. El konulan silahlar inceleme için Jandarma Kriminal Merkezi'ne gönderildi. 3 şüpheli hakkında da işlem başlatıldığı bildirildi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Jandarma, Hisarcık, Kağızman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta 'ruhsatsız silah' operasyonu - Son Dakika

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