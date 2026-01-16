KARS'ta Silah Ticareti Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

KARS'ta Silah Ticareti Operasyonu

16.01.2026 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta sanal medyadan suç paylaşımı yapan 8 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah ele geçirildi.

KARS'ta, sanal medyadan suç içerikli paylaşım yapan ve yasa dışı silah ticareti gerçekleştirdiği belirlenenlere yönelik eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medya hesaplarından suç içerikli paylaşımlarda bulunan ve yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, il merkezi ile Akyaka ve Sarıkamış ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Toplam 33 ekip ve 90 personelin katıldığı operasyonda 5 ikamet ve 1 iş yerinde detaylı arama yapıldı. Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız pompalı/av tüfeği, 2 ruhsatsız havalı/kurusıkı tabanca, 1 muşta, 12 şarjör, 128 fişek ve 69 kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında, '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARS'ta Silah Ticareti Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik
Yaşlı adamın sır ölümü Cansız bedeni dere yatağında bulundu Yaşlı adamın sır ölümü! Cansız bedeni dere yatağında bulundu
Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize’den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize'den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform
Dünyaca ünlü isim Arda Güler’in yeni hocası olabilir Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir
Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
Beşiktaş’ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı Beşiktaş'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı

14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
14:05
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
13:55
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
13:21
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali
13:19
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 14:59:53. #7.11#
SON DAKİKA: KARS'ta Silah Ticareti Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.