Yavru kurdu internetten satmak isteyen vatandaş bedelini ağır ödedi - Son Dakika
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Yavru kurdu internetten satmak isteyen vatandaş bedelini ağır ödedi

Son Güncelleme: 11.08.2023 16:21

Kars'ta dağda bulup bir süre beslediği yavru kurdu satmak isteyen vatandaşın evine baskın yapan ekipler, şüpheliye 14 bin 386 lira para cezası kesti. Satılmak istenen yavru kurt ise Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kars'ta dağda bulup, beslediği yavru kurdu sosyal medyada satışa çıkaran kişiye 14 bin 386 lira para cezası kesildi.

FOTOĞRAFI GÖRENLER JANDARMAYA HABER VERDİ

Arpaçay ilçesi Küçükboğaz köyünde oturan bir kişi, dağda bulup bir süre beslediği yavru kurdu satmak istedi. 'Satılık' ibaresi ile sosyal medyadan paylaşılan kurdun fotoğraflarını görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

14 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Çalışma başlatan ekipler, bu kişinin evine baskın yaptı. Kurt, Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, şüpheliye ise 14 bin 386 lira para cezası kesildi.

Ekipler, kurdu satmak isteyen vatandaşın evine böyle baskın yaptı;

Kaynak: DHA
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Arpaçay, Kars, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yavru kurdu internetten satmak isteyen vatandaş bedelini ağır ödedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yavru kurdu internetten satmak isteyen vatandaş bedelini ağır ödedi - Son Dakika
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