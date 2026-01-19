Kars'ta Yoğun Kar, Ambulanslar Mahsur Kaldı

KARS'ın Digor ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan ambulans, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kağızman ilçesinde ise köyde rahatsızlanan kişi ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Digor ilçesi Türkmeşen köyünde yaşayan Aydın Abay rahatsızlanınca yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine köye hareket eden sağlık ekiplerinin bulunduğu ambulans, yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin yaklaşık 10 metreye düştüğü bölgede kara saplandı. Bunun üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle yürütülen hummalı çalışma sonucu ambulans saplandığı yerden çıkarıldı. Özel İdare ekiplerinin şantiye aracıyla evinden alınan Abay, ambulansa nakledildi. Ambulans, iş makinelerinin kontrolü altında hastayı Digor Devlet Hastanesi'ne götürdü.

İŞ MAKİNESİ YOLU AÇTI, AMBULANS HASTAYA ULAŞTI

Kağızman ilçesine bağlı Yağlıca köyünde ise Nurettin Erol, aniden rahatsızlanınca ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgede 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolunun kapalı olması üzerine, sağlık ekipleriyle birlikte İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi. Yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığı ve şiddetli tipi nedeniyle iş makinelerinin açtığı yolda ilerleyen sağlık ekibi, köye ulaştı. Hastaya ilk müdahaleyi evinde yapan görevliler, ambulansla Kağızman Devlet Hastanesi'ne nakletti.