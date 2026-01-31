Karsan, Sürdürülebilirlikte 'B' Notu Aldı - Son Dakika
Ekonomi

Karsan, Sürdürülebilirlikte 'B' Notu Aldı

Karsan, Sürdürülebilirlikte \'B\' Notu Aldı
31.01.2026 13:52
Karsan, CDP kapsamında iklim raporlamasında 'C' den 'B' ye yükselerek sürdürülebilirlikte ilerledi.

Karsan, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında gerçekleştirilen İklim Değişikliği ve Su Raporlaması değerlendirmelerinde 'B' notu alarak, iklim ve suyla ilgili riskleri yalnızca ölçmek ve raporlamakla kalmayıp, bu riskleri yönetim seviyesinde sistematik bir şekilde ele alan kurumsal yaklaşımını daha ileri bir olgunluk seviyesine taşıdı.

Yeni nesil toplu ulaşımda dünyanın öncü markalarından Karsan, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla öne çıkıyor. Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında gerçekleştirilen İklim Değişikliği ve Su Raporlaması değerlendirmelerinde şirket, 'C' seviyesinden 'B' seviyesine yükselerek iklim ve suyla ilgili riskleri yönetim seviyesinde ele alan kurumsal yaklaşımını daha ileri bir olgunluk seviyesine taşıdı.

Yapılan açıklamay göre, CDP metodolojisine göre 'C' seviyesi, şirketlerin iklim ve suyla ilgili risklerin farkında olduğunu ve bu alanlarda şeffaflık sağladığını ifade ederken; 'B' seviyesi, bu risklerin artık somut yönetim süreçlerine dönüştürüldüğünü, üst yönetim tarafından ele alındığını ve kurumsal karar alma mekanizmalarına entegre edildiğini ortaya koyuyor. Karsan'ın 'C'den 'B'ye yükselmesi, sürdürülebilirliği operasyonel bir konu olmanın ötesine taşıyarak kurumsal yönetim anlayışının ayrılmaz bir parçası haline getirdiğini teyit ediyor.

Sürdürülebilirlikte ölçümden yönetime geçişin güçlü göstergesi

Açıklamaya göre şirket, toplu taşımada geleceğin mobilitesini şekillendirme vizyonuyla, sürdürülebilirliği iş süreçlerinin merkezine yerleştiriyor. Şirket, çevresel ve sosyal etkilerini ölçmenin ötesine geçerek, sürdürülebilirlik konularını stratejik yönetim ve karar alma süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline getiriyor. Bu yaklaşım, şirketin operasyonel faaliyetlerini yalnızca performans göstergeleriyle sınırlamadan, geleceğe dönük risk ve fırsatları proaktif biçimde yönetmesini sağlıyor.

Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında gerçekleştirilen İklim Değişikliği ve Su Raporlaması değerlendirmelerinde şirket, 'C' seviyesinden 'B' seviyesine yükselerek bu stratejik yaklaşımını uluslararası bir ölçekte teyit etti. B seviyesi, şirketlerin iklim ve suyla ilgili riskleri yalnızca raporlamakla kalmayıp, üst yönetim tarafından ele alındığını ve kurumsal karar mekanizmalarına entegre edildiğini gösteriyor. Bu başarı, Karsan'ın sürdürülebilirliği sadece çevresel bir yükümlülük olarak görmek yerine, kurumsal yönetim anlayışının temel bir unsuru haline getirdiğini ortaya koyuyor.

Çevresel sürdürülebilirlik alanında Karsan, düşük ve sıfır emisyonlu çözümler geliştirmeye devam ediyor; ürünlerinin yaşam döngüsü boyunca enerji kullanımı, emisyonlar ve atık gibi çevresel etkilerini şeffaf ve ölçülebilir biçimde raporluyor. Sosyal sürdürülebilirlik alanında ise çalışan sağlığı ve güvenliği, kapsayıcılık, eğitim ve toplumsal katkı projeleri ile uzun vadeli değer oluşturmayı hedefliyor. Bu bütüncül yaklaşım, Karsan'ın sürdürülebilirliği operasyonel bir sorumluluk olmaktan çıkarıp, stratejik bir yönetim konusu olarak ele aldığının güçlü bir göstergesi. Şirket, sürdürülebilirlik hedeflerini somut projeler ve uluslararası standartlarla destekleyerek, toplu taşımada geleceğe dair vizyonunu adım adım hayata geçiriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Karsan, Sürdürülebilirlikte 'B' Notu Aldı - Son Dakika
