Karşıyaka, Balıkesirspor\'la Karşılaşacak

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ikinci devrede Afyonspor deplasmanından 0-0 beraberlikle döndükten sonra evinde lider Kütahyapor'a 1-0 yenilerek zirvenin 7 puan gerisine düşen 2'nci sıradaki Karşıyaka yarın Play-Off mücadelesi veren Balıkesirspor'un konuğu olacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak 18'inci hafta karşılaşmasını Kaan Kara yönetecek. Ligde 37 puanı bulunan yeşil-kırmızılı ekip, 32 puanlı 6'ncı basamaktaki Balıkesir temsilcisini yenerek moral bulmayı hedefliyor.
Dış sahadaki son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Kaf-Kaf, deplasman karnesini düzeltmek istiyor. İç sahada sezonun ilk haftasında Tire 2021'e yenildikten sonra çıktığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Bal-Kes ise taraftarı önündeki namağlup serisini sürdürmeye çalışacak. Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan müsabakayı Karşıyaka 1-0 geriden gelip, 2-1 kazanmıştı.
