Karşıyaka'da Akacun'dan kongre açıklaması
Karşıyaka Spor Kulübü'nde ağustos ayı sonunda yapılacak olağan genel kurul öncesi kulisler hareketlenirken Cenk Karace başta olmak üzere eski başkan ve yöneticilerle temasta bulunan Karşıyaka Belediyespor Başkan Yardımcısı Kaan Akacun, Başkan Turgay Büyükkarcı göreve devam ettiği sürece farklı...
Karşıyaka Spor Kulübü'nde ağustos ayı sonunda yapılacak olağan genel kurul öncesi kulisler hareketlenirken Cenk Karace başta olmak üzere eski başkan ve yöneticilerle temasta bulunan Karşıyaka Belediyespor Başkan Yardımcısı Kaan Akacun, Başkan Turgay Büyükkarcı göreve devam ettiği sürece farklı bir liste çıkmayacağını söyledi. Kulüpte farklı dönemlerde uzun süre yöneticilik yaptığını belirten Akacun, "Benim yaptığım görüşmeler fikir alışverişi. Başkan Turgay Büyükkarcı'nın yönetimi yaşanan istifalar sonrası güç kaybetti. Eğer başkan, 'Ben yoruldum, devam etmeyeceğim. Yönetimi güçlendiremedim' derse biz ortaya çıkar güçlü bir yönetim oluşturmak için kolları sıvarız" dedi.
"Ancak Turgay Büyükkarcı yola devam edecekse kesinlikle genel kurulda ikinci bir listeyle çıkmayız" diyen Akacun, "Çift liste kulübe sadece zarar verir" ifadelerini kullandı.Karşıyaka olarak önceliklerinin genel kurul değil futbol takımının oynayacağı Play-Off olmasını gerektiğini dile getiren Akacun, "Ligi devam eden futbol takımının kaderi henüz belli değil. Biz camia ve belediye olarak futbol ekibimize zorlu maçlar öncesinde nasıl yardım edebileceğizi düşünmeliyiz" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 03:12 Kaynak: DHA
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