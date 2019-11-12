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Karşıyaka'da eldivenler Mehmet'e emanet!

7 saat önce

Kaf-Kaf'ta ilk profesyonel maç deneyimini geçen sezon yaşayan 21 yaşındaki Erdoğan, geçen yıl lig ve Play-Off'taki 36 maç ile bu sezon ilk 9 haftada kaleyi korudu.

Karşıyaka'da eldivenler Mehmet'e emanet!, System.String[]

Kaf-Kaf'ta ilk profesyonel maç deneyimini geçen sezon yaşayan 21 yaşındaki Erdoğan, geçen yıl lig ve Play-Off'taki 36 maç ile bu sezon ilk 9 haftada kaleyi korudu.


Elazığ Belediyespor maçında Erdoğan'ın yerine geçen ve 3'üncü Lig'de ilk kez forma giyen Mehmet de kalede güven verdi.


Teknik direktör Soner Tolungüç, son 2 haftada kalede Mehmet tercihinden vazgeçmezken bu karşılaşmalarda yeşil-kırmızılılar ilk kez 2'de 2 yaptı.


Erdoğan'a 2 sezondur mental olarak büyük yük bindiği için değişikliğe gittiklerini söyleyen teknik direktör Soner Tolungüç, "Bütün kalecilerimizin eşit form düzeyinde olması gerekiyor. Kadroda her bölgeye önlem alabiliriz ama kaleye alamayız. Kalecilerimiz oynayarak profesyonel maç tecrübesi kazanmalı. Diğer file bekçimiz Efe Öcal'ın da şans bulduğu maçlar gelecek. Bir sakatlık ve ceza durumunda her kalecimiz ligde oynamaya hazır olmalı" diye konuştu.


Grupta pazar günü 20 puanla üçüncü sıradaki Fethiyespor'u ağırlayacak 18 puanlı Karşıyaka, kazanması durumunda zirveye bir adım daha yaklaşacak.

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Karşıyaka, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:43 
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