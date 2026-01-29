Karşıyaka-Fenerbahçe Maçının Biletleri Tükendi

Karşıyaka Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 31 Ocak Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının biletlerinin tükendiği duyurdu.

Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Karşıyaka Basketbol, 31 Ocak Cumartesi günü saat 15.30'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu karşılaşmaya yeşil-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Maça iki gün kala tüm biletlerin tükendiği açıklandı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan duyuruda, "Cumartesi günü saat 15.30'da, Fenerbahçe Beko ile oynayacağımız karşılaşmanın biletleri tükenmiştir. Yoğun ilginiz için teşekkürler büyük Karşıyaka taraftarı" denildi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 87-73'lük skorla kazandı. - İZMİR