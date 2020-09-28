- Kartal Belediyesi'ne girişlerde 'HES Kodu Uygulaması' dönemi - Son Dakika

- Kartal Belediyesi'ne girişlerde 'HES Kodu Uygulaması' dönemi

İSTANBUL - İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına girişte zorunlu hale getirilen Hayat Eve Sığar kodu uygulaması geçtiğimiz günlerde uygulanmaya başlamıştı. Kartal Belediyesi'ne de vatandaşlar artık kodu uygulaması ile giriş yapabilecek.

Hayat Eve Sığar kodu uygulamasını hayata geçiren diğer bir kurum ise Kartal Belediyesi oldu. Kartal Belediyesi bina girişinde vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde sıra olup, ateşleri ölçüldükten sonra HES kodu okutularak içeriye alındı. Görevlilerce kapıdan tek tek içeriye alınan kişiler, telefondaki uygulamadan barkod okuttuktan sonra giriş yaparken, uygulaması olmayanların kimlik kartı alınarak işlemleri gerçekleştirildi. HES Kodu uygulamasının yanı sıra bina bina girişine yerleştirilen dezenfektan üniteleri, sosyal mesafe tabelaları alınan önlemler arasındaydı.

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, "Belediyemizin pandemiyle mücadelesi son hızla devam ediyor. Çalışanlarımız, personellerimiz ve belediyemize her gün 2 bine yakın vatandaş giriş çıkışı oluyor. Bunların da sağlığını düşünmek zorundayız. Belediye hizmet binamıza Bu noktada istasyonlar kurduk. HES kodlarına bakılarak vatandaşlarımız içeriye alınıyor. Hizmetlerini bu şekilde alıyorlar. Tabi ki HES kodu olmayanlara da nasıl HES kodu alındığıyla ilgili bilgiler veriliyor. Gerek SMS yoluyla gerek internet üzerinden HES kodu almaları konusunda kolaylıklar sağlanıyor. Burada 4 ayrı istasyon kurduk. Bu istasyonlarda vatandaşlar hızlı ve sorunsuz bir şekilde belediyedeki asli işlemlerini yapabilmektedirler" diye konuştu.