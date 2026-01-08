Kartal'da İki Gün Arka Arkaya Yangın

Kartal'da 5 katlı apartmanın çatısında bir gün arayla ikinci kez çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Orta Mahalle Ali Fuat Cebesoy Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında, dün çıkan ve söndürülen yangının ardından yeniden alevler yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
