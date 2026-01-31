Kartal'da Kamyon Elektrik Tellerine Takıldı - Son Dakika
Kartal'da Kamyon Elektrik Tellerine Takıldı

31.01.2026 13:33
Kartal'da hafriyat kamyonu elektrik tellerine takıldı. Yaralanan yok, polis inceleme başlattı.

Kartal Yakacık'ta kum boşaltma işlemi sırasında elektrik tellerine takılan hafriyat kamyonunda korku dolu anlar yaşandı. Tellerin koparak kamyonun üzerine ve yere düşmesine rağmen olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, Kartal Yakacık Yeni Mahalle Demirkapı Caddesi üzerinde kum boşaltmak için bölgeye gelen kamyon, ileri manevra yaptığı sırada tellerle temas etti. Tellerin kopmasıyla birlikte kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, bölgede güvenlik önlemi alındı. Kazada şans eseri yaralanma ya da maddi hasar meydana gelmezken, polis ekipleri tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

"Köşedeki direğin çok alçak olması da buna etkili oldu"

Kamyon şoförü Cem Erdoğan, yaşanan olayı şu sözlerle anlattı:

"Buraya kum boşaltmaya geldim. Konumu bana attılar ve alanın geniş olduğunu söylediler. Akşamdan gelip burada bekledim, sabah da teslim edeceğim kişi geldi. Kamyonu yanaştırıp kumu boşalttım. İleri alırken damperde kalan kumlar oluyor, biz onları özellikle temizliyoruz. Karayollarında sıkıntı olmasın, ceza yemeyelim diye dikkat ediyoruz. Bu ara sokaktan çıkan bir araç vardı, hanımefendi. Kornaya basınca ben de rahatsız etmemek için kamyonu ileri almak istedim. O esnada anlık bir manevra sırasında olay yaşandı. Bende herhangi bir şey yok. Ancak köşedeki direğin çok alçak olması da buna biraz etkili oldu." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnceleme, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Ulaşım, Polis, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

