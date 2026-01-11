Kartal\'da Otobüs Kaza Yaptı

KARTAL'da seyir halindeki İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu caddedeki binanın duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralandığı belirlenen 6 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
