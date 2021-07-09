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Kartal'da polislerin hastaneye yetiştirdiği kadına geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika

Kartal'da polislerin hastaneye yetiştirdiği kadına geçmiş olsun ziyareti

09.07.2021 19:40

Kartal'da polislerin hastaneye yetiştirdiği kadına geçmiş olsun ziyareti Kartal'da fenalaşan kadını hastaneye yetiştiren polislerden ziyaret sürprizi Kartal'da bulunan evinde aniden fenalaşan Meral Keleş, can havliyle kendini dışarı atarak yardım istedi.

Kartal'da polislerin hastaneye yetiştirdiği kadına geçmiş olsun ziyareti

Kartal'da fenalaşan kadını hastaneye yetiştiren polislerden ziyaret sürprizi

İSTANBUL - Kartal'da bulunan evinde aniden fenalaşan Meral Keleş, can havliyle kendini dışarı atarak yardım istedi. Kadının kötü durumunu gören Kartal Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri tereddüt etmeden fenalaşan kadını hızla hastaneye yetiştirdi. Hastanedeki tedavisinin ardından iyileşen Meral Keleş, kendisine yardım eden polislerin ziyaretiyle çay eşliğinde sohbet ederek teşekkürlerini iletti.

Kartal'da 7 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında Cevizli Mahallesi'ndeki evinde yalnız başına olduğu bir esnada aniden kalp çarpıntısı tutarak fenalaşan Meral Keleş can havliyle kendini evinden dışarı attı. Hastaneye gitmek üzere taksi durağına doğru yönelen Keleş, beklemesine rağmen taksi bulamadı. Ardından bulunduğu noktadan caddeye doğru yönelen ve gitgide daha da fenalaşan kadının yardımına o esnada yoldan geçen Kartal Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri yetişti. Polis ekipleri fenalaşan kadını arabaya alarak hızla Kartal Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi Acil bölümüne yetiştirdi. Hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Keleş, duyarsız kalmayarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne mail atarak memnuniyetini bildirdi. Yaşanan olayın ardından yardımına koşan polisler tarafından ziyaret de edilen Meral Keleş, çay ve simit eşliğinde polislerle sohbet ederek teşekkürlerini iletti.

"Hastane dediğim an sirenlere basarak beni resmen hastaneye uçurdular"

Fenalaştığı o anları anlatan Meral Keleş, "Evde yalnız başımaydım. Kalp çarpıntısı tuttu bende. Ondan sonra dışarı çıktım. Söylemek istemedim aileme de panik olmasın diye. Taksi durağına gittim. Durakta araba yok. Caddeye çıkmamı söylediler. Caddeye çıktım. Caddede de araba bulmakta çok zorluk çektim. Ama bu esnada çarpıntı kalbimi yormaya nefesimi kesmeye başladı. Nefesim tıkandı dizlerim titremeye başladı. Aşırı derecede bir halsizlik ve terleme oldu. Orada taksilere bakıyorum ya dolu ya da boş ama almıyor, görmüyor. Bayağı kötü durumdaydım artık. O sırada polis arabasının geldiğini gördüm. Dedim ki bu bizden biri gibi garip bir his geldi. Bu benim ailemden gibi. Polis arabasını gördüm el sallamaya başladım. O arada da yavaşlamış hatta durmuşlar gibiydi. Belki de gördüler beni bilemiyorum. Belki de onlar da bana bakıyordu. Çünkü cidden bitkin bir durumdaydım. O kadar az çıktı ki sesim. Kapıyı aç dedi birisi. O sırada ben kapının kolunu tuttum attım kendimi içeriye. Ondan sonra alelacele hastane dediğim an sirenleri çalarak, kornaya basarak beni resmen uçurdular." dedi.

"Bu insanların gerçekten hakları ödenmez"

Fenalaştığı anda yardımına koşan polis ekiplerine ve hastane çalışanlarına teşekkürlerini sunan Meral Keleş, "Hastaneye geldik. Geldiğimizde de seni içeriye teslim edelim dediler. Hayır dedim sizin işiniz vardır yürüyebilirim dedim. Çünkü tam kapısındaydık acilin. Ondan sonra da gittiler ve bu insanların gerçekten hakları ödenmez. Gerçekten vatandaş olarak biz emin ellerdeyiz. İlk defa başıma böyle bir şey geldi ve polisten yardım istedim ama bu şekilde çok gördüm haberlerde. Yaşayınca farklıymış. Ben bu arkadaşlarımın gerçekten ama gerçekten benim adıma en üstteki yöneticilerinden de teşekkür almasını rica ediyorum. Hak ettiler. Her şey para değil ama onlar da şu zorlu şartlarda çok daha zorlu işlerle uğraşıyorlar. Bu arada Kartal Koşuyolu acilde 7 Temmuzda çalışan görev yapan kapısındaki güvenliğinden tutun, temizlik işçilerinden tutun, doktoru, hemşiresi herkese çok çok teşekkür ediyorum. O kadar sabırla çalışıyorlar ki kırmadan, incitmeden. Benim dışımdaki hastalardan da sürekli dua alıyorlardı. İnanılmaz derecede tüm tetkiklerimi yaptılar. Geçiştirip göndermediler. Sizin aracılığınızla onlara da teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kartal'da polislerin hastaneye yetiştirdiği kadına geçmiş olsun ziyareti
Kartal'da polislerin hastaneye yetiştirdiği kadına geçmiş olsun ziyareti
Kartal'da polislerin hastaneye yetiştirdiği kadına geçmiş olsun ziyareti
Kartal'da polislerin hastaneye yetiştirdiği kadına geçmiş olsun ziyareti

Polis, Taksi, Kalp, 112, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kartal'da polislerin hastaneye yetiştirdiği kadına geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika


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