KARTAL'DA SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPARAK DEVRİLDİ - Son Dakika
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KARTAL'DA SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPARAK DEVRİLDİ

29.04.2022 23:57

KARTAL D 100'de Maltepe Belediyesi servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, otomobile çarptıktan sonra devrildi.

KARTAL D 100'de Maltepe Belediyesi servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 22.40 sıralarında D-100 Karayolu Cevizli geçişi Kadıköy istikametinde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 LUH 479 plakalı Maltepe Belediyesi servis minibüsü, önündeki 41 YY 604 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde kazada kimsenin yaralanmadığı anlaşıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametine trafik durdurulurken, araçlar yan yola yönlendirildi. Araçları kaldırma çalışması sürerken yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

KARTAL'DA SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPARAK DEVRİLDİ
KARTAL'DA SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPARAK DEVRİLDİ
KARTAL'DA SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPARAK DEVRİLDİ
KARTAL'DA SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPARAK DEVRİLDİ
KARTAL'DA SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPARAK DEVRİLDİ
KARTAL'DA SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPARAK DEVRİLDİ

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Maltepe Belediyesi, D-100 Karayolu, Kadıköy, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARTAL'DA SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPARAK DEVRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARTAL'DA SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPARAK DEVRİLDİ - Son Dakika
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