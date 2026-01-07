Kartal'da Trafik Kazasında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kartal'da Trafik Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

07.01.2026 12:34
Kartal'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Taner Akpınar, 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kartal'da 3 Kasım 2025'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 25 yaşındaki Taner Akpınar, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Şüpheli sürücünün 20 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmesiyle aile bir kez daha sarsılırken acılı anne Gülbahar Yılmaz, "Şahsın sadece 20 gün tutuklu kaldığını duyduğumda bir kez daha öldüm" şeklinde konuştu.

Kaza, 3 Kasım 2025 günü saat 23: 00 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre E.E.E. idaresindeki araç, ışıklarda karşıdan karşıya geçmek isteyen Taner Akpınar ve G. Korkmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Akpınar ve Korkmaz metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Akpınar ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda 5 gün boyunca yaşam mücadelesi veren 25 yaşındaki Akpınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı kazada ağır yaralanan G. Korkmaz ise hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Korkmaz'ın bir böbreğinin alındığı; çok sayıda operasyon geçirdiği ve hastanedeki tedavilerinin hala sürdüğü öğrenildi. Kazanın ardından sürücü E.E.E.'nin önce serbest bırakılıp Akpınar'ın hayatını kaybetmesi üzerine tutuklanırken; 20 gün sonra ise serbest bırakıldı. Sürücünün serbest bırakılması acılı aile tarafından tepkiyle karşılandı. Öte yandan aile tarafından kazaya ilişkin bilirkişi raporunun eksik ve yüzeysel hazırlandığını öne sürülürken, dosyada bulunan kamera kayıtları ve teknik verilerin ise kazanın önlenebilir olduğunu gösterdiği dile getirildi.

"Oğlum vefat ettikten sonra tutuklandı ama sadece 20 gün içeride kaldı"

Baba Hüsnü Akpınar, sürücünün yalnızca 20 gün sonra serbest bırakılmasına tepki göstererek, "Evladım 3 Kasım akşamı saat 23.00 sıralarında trafik kazası geçirdi. Beş gün yoğun bakımda kaldı ama kurtarılamadı. Oğlum hastanede yaşam mücadelesi verirken kazaya karışan şahıs serbest bırakıldı. Oğlum vefat ettikten sonra tutuklandı ama sadece 20 gün içeride kaldı. Bu bizim canımızı çok yaktı. Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum. Devlet büyüklerimizden ricam, bu tür kazalara neden olanlara daha ağır cezaların verilmesi" dedi.

"Şahsın sadece 20 gün tutuklu kaldığını duyduğumda bir kez daha öldüm"

Acılı anne Gülbahar Akpınar ise sürücünün serbest bırakılmasıyla adeta ikinci kez öldüğünü söyleyerek, "İddiaya göre hız tutkusu, sağdan soldan yapılan tehlikeli hareketler olduğunu duyuyoruz. Böyle bir şey bu kadar kolay olmamalı. Ben ne uyuyabiliyorum ne de yatabiliyorum. Evladımın gömleğine, yastığına sarılarak uyuyorum. Ağır ilaçlarla ayakta durmaya çalışıyorum. Evladım 25 yaşındaydı, hayalleri vardı. Şahsın sadece 20 gün tutuklu kaldığını duyduğumda bir kez daha öldüm. Her gün mezarına gidiyorum, her gün yeniden ölüyorum" ifadelerini kullandı.

"Şüphelinin 20 gün gibi kısa sürede tahliye edilmesi kamu vicdanını derinden yaralamıştır"

Ailenin avukatı Fırat Çağrıbay, mevcut kamera kayıtlarına göre kazanın önlenebilir olduğunun tespit edildiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu kazada olay yerindeki kolluk kuvvetlerinin tuttuğu kaza tespit tutanağı ile çelişen, eksik ve yüzeysel bir bilirkişi raporu esas alınmıştır. Mevcut kamera kayıtları ve teknik veriler, kazanın önlenebilir olduğunu açıkça göstermektedir. Böylesine vahim bir olayda şüphelinin 20 gün gibi kısa sürede tahliye edilmesi kamu vicdanını derinden yaralamıştır. Talebimiz gerçeğin örtülmesi değil, eksiksiz bir soruşturma yürütülmesi ve adaletin herkes için eşit şekilde işletilmesidir. Ailenin avukatı olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

