Kartalkaya\'da Kayak Keyfi

BOLU'da kar kalınlığının 2 metre 20 santim olarak ölçüldüğü Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, sömestir tatilinde pistler doldu.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde açık olan 2 otelde, sömestir tatili nedeniyle doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı. Okulların sömestir tatiline girmesi ile aileler, çocuklarıyla birlikte kayak merkezine akın etti. Tatilciler, farklı eğimdeki çok sayıda pistin bulunduğu kayak merkezinde kayak ve snowboard yaptı. Kayak merkezinde kar kalınlığı 2 metre 20 santim olarak ölçüldü.