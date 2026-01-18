Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Haber: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - İİstanbul'da, Derinlere Saygı Dalış Topluluğu üyesi dalgıçlar, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli yangın faciasının birinci yılında faciada hayatını kaybeden 78 kişiyi anmak ve sorumluların cezalandırılması amacıyla Tuzla Sahili'nde dalış etkinliği düzenledi. Etkinlikte, deniz altında, faciada hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu pankart açılarak, meşaleli saygı duruşunda bulunuldu. Hayatını kaybeden 78 kişi için havaya 78 balon bırakıldı.

Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu tarafından, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin öncülüğünde, Fırat Teknik Dalgıçlık ve Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü'nün desteğiyle "Saygı Dalışı" etkinliği düzenlendi. Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli yangın faciasının birinci yılında hayatını kaybenlerin aileleri ve dalgıçlar Tuzla Sahili'nde bir araya geldi.

Faciada hayatını kaybedenleri temsilen havaya 78 balon bırakıldı

Dalgıçlar, saat 12.00'de gerçekleştirilen saygı dalışında, 4 derece sıcaklıktaki denizde 8 dakika boyunca su altında kaldı. Dalış kapsamında suyun altında yangında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu pankart açıldı, denizde meşaleli saygı duruşunda bulunuldu. Faciada hayatını kaybeden 78 kişiyi temsilen havaya 78 balon bırakıldı.

"Bizim için en büyük teselli adaletin yerini bulması olacak"

Bolu Kartalkaya'da kızını ve eşini kaybeden Yaprak Yeşilada Yalçın, "Hayatlarımızın sonuna kadar değiştiği gün. Acımız hala çok taze. Bir sene geçti ama acımız hala yüreğimizde. O yüzden bugün burada olmak, hep beraber onları anıyor olmak bizim için çok anlamlı. Zaman ilaç derler ama bizim durumumuzda, bizim için en büyük teselli esasında adaletin yerini bulması olacak. Bu sebeple çok güzel kararlar çıktı ancak son dönemde Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının istinafa başvurduğunu duyduk. Bu bizi derinden yaralıyor. Adalet arayışımıza devam ediyoruz ve güvenmek istiyoruz" dedi.

"Hiçbir suyun, hiçbir söndürücünün bu yangını söndüremeyeceğini biliyoruz"

Derinlere Dalış Saygı Topluluğu Başkan Yardımcısı ve gazeteci Gökhan Karakaş da "Derinlere Saygı Dalış Topluluğu olarak Kartalkaya'da yitirdiğimiz 78 canı hiç unutmayacağız. Hiçbir suyun, hiçbir söndürücünün bu yangını söndüremeyeceğini de biliyoruz. Bugün bir ateş başındayız ama onların içindeki ateşin hiç sönmeyeceğini biliyoruz. Anladığımız dilden, denizin diliyle, su altının diliyle kamuoyuna sesimizi duyurmaya çalıştık. Onların yanındayız, hiç yalnız bırakmayacağız. Adaletin yerini bulması için çabalayacağımıza söz veriyoruz" diye konuştu.