Kartepe'de Tilkiye Dostluk

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde turizm işletmeciliği yapan bir kişi, kış şartlarının zorluklarına rağmen barakasının çevresine kadar gelen tilkiyi beslediği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Samanlı Dağları mevkisinde turizm işletmeciliği yapan Oğuz Karslıoğlu, yaklaşık 2 aydır barakasının çevresine gelen tilkiyi düzenli olarak besliyor.

Kar yağışının etkisini artırdığı bölgede yiyecek bulmakta güçlük çeken tilkiyle dostluk kuran Karslıoğlu, zaman zaman onu barakasına alarak soğuktan koruyor.

Karslıoğlu, tilkinin beslendiği anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.